Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Abfallcontainer am Friedhof in Brand gesteckt und sonstigen Unfug getrieben - Polizei bittet um Hinweise (29.07.2021)

Rottweil (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 02 Uhr, haben unbekannte Täter den Inhalt eines Abfallcontainers am Friedhof in der Römerstraße in Brand gesteckt. Zudem öffneten die Täter sämtliche Wasserhähne an der Wasserentnahmestelle des Friedhofs, stellten vorhandene Schubkarren in den Weg und verstauten einige Grablichter in einem vorhandenen Streugutbehälter. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung entdeckte den Brand des Containers, verständigte die Feuerwehr und begann mit den Löscharbeiten. Die mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr übernahm im Anschluss die vollständige Löschung des Containerbrandes. Der durch die Brandlegung und die sonstigen Taten am Friedhof entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell