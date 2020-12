Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Jahnhalle beschädigt; Ludwigsburg: Unfallflucht in der Brucknerstraße

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Kornwestheim: Jahnhalle beschädigt

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro forderte eine Unfallflucht, die sich zwischen Dienstag 15.00 Uhr und Mittwoch 09.30 Uhr in der Jahnstraße in Kornwestheim ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeug-Lenker prallte mutmaßlich beim Rangieren gegen die Gebäudewand der Jahnhalle. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Aufgrund des hinterlassenen Schadensbildes dürfte der Unfall von einem LKW verursacht worden sein. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen.

Ludwigsburg: Unfallflucht in der Brucknerstraße

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag 10.00 Uhr und Mittwoch 09.00 Uhr in der Brucknerstraße in Ludwigsburg verübte, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, noch Zeugen. Der Unbekannte touchierte einen geparkten Audi, so dass ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Anschließend machte er sich aus dem Staub.

