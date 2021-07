Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Piaggio Roller beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise (27./28.07.2021)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter in der Bücklestraße einen vor dem Anwesen Nummer 68a abgestellten Roller der Marke Piaggio beschädigt. Der Unbekannte hebelte dabei ein Verkleidungsteil des Rollers im Bereich des Lenkers auf und richtete so knapp 200 Euro Sachschaden an dem Fahrzeug an. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell