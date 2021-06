Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbruch scheitert

Unbekannte wurden wohl bei Ihrer Tat am Sonntag in Laupheim gestört.

Ulm (ots)

Gegen 21.30 Uhr meldete ein Zeuge eine aufgebrochene Tür an dem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße. Polizeistreifen rückten an und durchsuchten das Gebäude. Im Innern befand sich niemand mehr. Vermutlich waren die Unbekannten gestört worden und hatten das Weite gesucht. Ob sie letztendlich Beute machten ist noch unklar.

Die Polizei rät zur Vorbeugung. Gewerbeobjekte sind immer wieder Ziele von Einbrechern. Im Internet finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de Tipps und Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor einem Einbruch in Ihr Gewerbeobjekt schützen können.

