POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunken Unfall verursacht

Seinen Führerschein ist ein 18-Jährige nach einem Unfall bei Ehingen am Sonntag nun los.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem BMW von Kirchbierlingen in Richtung Altbierlingen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Zu Fuß flüchtete er in Richtung Altbierlingen. Eine Polizeistreife entdeckte dem Mann. Er roch nach Alkohol. Nach einem Alkomattest musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

++++++++ 1175785

