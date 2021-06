Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch misslingt

Drei Kinder drangen am Sonntag in ein Geschäft in Faurndau ein.

Ulm (ots)

egen 14.45 Uhr begaben sich zwei Elfjährige und ein bislang drittes unbekanntes Kind zu dem Geschäft in der Stuttgarter Straße. Gemeinsam öffneten sie die Eingangstür und gelangten in den Vorraum. Eine Zeugin entdeckte die Drei. Sie informierte die Polizei. Die drei Kinder flüchteten. Zurück blieb ein Sachschaden an der Tür. Die Polizei fahndete nach dem Trio. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei die beiden 11-Jährigen. Der Dritte blieb verschwunden. Der soll etwa 10 Jahre alt gewesen sein. Die 11-jährigen wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

