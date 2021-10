Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an leerstehendem Geschäftsgebäude

Zwischen Mittwoch, dem 15.September und Donnerstag, dem 30.September 2021, wurden durch bislang unbekannte Täter die Eingangstür und ein Fenster eines leerstehenden Geschäftsgebäudes an der Langen Straße beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, dem 28.September 2021, gegen 00.00 Uhr, und Mittwoch, dem 29.September 2021, um 16.00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen das Brückengeländer des Elisabethfehnkanals an der Oltmann-Strenge-Straße und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Brückengeländer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 05. Oktober 2021, kam es gegen 07.50 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 37-Jähriger aus dem Saterland befuhr mit seinem PKW den Kreisverkehr an der Hauptstraße/Marktstraße aus Richtung Marktstraße kommend und beabsichtigte, diesen in Richtung Haupstraße, Fahrtrichtung Scharrel, zu verlassen. Dabei übersah er eine 9-Jährige Fahrradfahrerin aus dem Saterland, die zu diesem Zeitpunkt die Querungsfurt für Rad- und Fußgänger nutzte, um den Kreisverkehr aus Richtung Marktstraße kommend in Richtung Hauptstraße zu verlassen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 750,-- Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 05. Oktober 2021, gegen 13.25 Uhr, fuhr eine 35-jährige Barßelerin mit ihrem PKW vom Parkplatz Am Alten Hafen. Sie übersah dabei ein von links kommendes, bevorrechtigtes Kleinkraftrad und kollidierte mit diesem. Der Kradfahrer, ein 16-jähriger Friesoyther, wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

