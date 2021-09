Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Altstadt) Parkrempler beschädigt Auto - Zeugen gesucht (06.09.2021)

Konstanz (ots)

Am Montag zwischen 10 und 19 Uhr ist ein in einem Parkhaus auf der Straße "Fischmarkt" geparktes Auto durch einen Unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Er beschädigte einen BMW, der auf der Parkebene T2 stand. Es entstand ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

