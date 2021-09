Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Vöhringen (ots)

Bei einem Unfall mit einem Auto ist in der Mozartstraße am Dienstagabend eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzt worden. Die 54-Jährige radelte gegen 20 Uhr mit ihrem Elektrorad die Straße entlang und stieß an der Kreuzung zum Amselweg gegen den Audi eines 19-Jährigen, der von rechts kam. Bei dem Zusammenstoß prallte die Frau, die einen Schutzhelm trug, mit dem Kopf gegen den Kotflügel des Autos. Hierdurch zog sie sich Gesichtsverletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte die Radfahrerin und brachte sie in ein Krankenhaus. Am Audi und am Fahrrad entstand lediglich geringer Schaden.

