Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Ohne gültigen Führerschein Unfall gebaut

Schramberg (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am späten Dienstagabend in der Schloßstraße gekommen. Ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer stieß mit seinem Auto vor dem Schloßbergtunnel einem 29-Jährigen leicht gegen das Heck seiner Mercedes C-Klasse, weil dieser abbremste und der Audi A6-Fahrer zu wenig Abstand hielt. Bei der Unfallaufnahme zeigte der Unfallverursacher den Beamten einen ausländischen Führerschein, der allerdings nicht mehr gültig war. Zudem roch der Fahrer nach Alkohol. Ein Arzt entnahm daraufhin dem Mann eine Blutprobe. Da der 32-Jährige uneinsichtig war, wurden auch der Autoschlüssel einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Schäden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

