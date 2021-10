Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Großeinsatz nach Suizidankündigung

Am Mittwoch, dem 06. Oktober 2021, kam es gegen 09.55 Uhr in der Straße Am Kirchplatz in Neuenkirchen-Vörden zu einem Großaufgebot von Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräften:

Ein amtsbekannter 39-jähriger Bewohner einer dortigen Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende zeigte sich mit seiner derzeitigen Lebens- und Wohnsituation derart unzufrieden, dass er aus dem Fenster seiner Wohnung im ersten Obergeschoss heraus zunächst zwei sich vor dem Objekt aufhaltende Mitarbeitende des Ordnungsamtes der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden mit einer Glasflasche beworfen hatte. Die Flasche verfehlte die beiden nur knapp. Im Weiteren zeitlichen Verlauf drohte der Mann damit, seinem Leben ein Ende setzen zu wollen. Er unterstrich seine Äußerungen damit, dass er sich mit den Beinen voran in einen Fensterrahmen setzte. Der Mann konnte durch die professionelle Vorgehensweise der sog. Verhandlungsgruppe der Polizeidirektion Oldenburg gegen 11.10 Uhr von seinem Vorhaben abgebracht und unversehrt auf die Polizeidienststelle nach Damme verbracht werden. Von dort wurde er nach Beendigung der polizeilichen Folgemaßnahmen letztlich um 16.45 Uhr nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell