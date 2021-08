Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gartengeräte aus Laube entwendet

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Zeit von Samstag, 07.08.2021, 13:00 Uhr bis Montag, 09.08.2021, 13:20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube des Kleingartenvereins Westerwisch an der Brockeswalder Chaussee. Sie entwendeten in der genannten Zeit diverse Gartengeräte im Wert von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Personen oder die Tat selbst beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven unter der 04721 573-0 zu melden.

