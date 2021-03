Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Betrunkener Randalierer muss in Ausnüchterungszelle (11.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil er betrunken randalierte, hat die Polizei am Donnerstag gegen 22 Uhr einen Mann aus der Villinger Straße in die Ausnüchterungszelle gesteckt. Ein 33-Jähriger war so betrunken, dass er in einem Mehrfamilienaus an verschiedenen Türen klopfte, klingelte, im Treppenhaus herumschrie und nicht Herr seiner Sinne war. Herbeigerufenen Polizisten gelang es nicht, den Mann zu beruhigen. Sie brachten ihn zum Polizeirevier, wo ein Alkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille ergab. Dort stieß sich der Betrunkene noch den Kopf, was zunächst eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zog. Ein Richter ordnete die anschließende Unterbringung des Mannes zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam an.

