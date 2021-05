Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02. Mai 2021

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Peine-Vöhrum

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw und einer leicht verletzten Person kam es am Samstag, 01.05.21, gegen 12:40 Uhr im Kreuzungsbereich Schwicheldter Straße/Herrenfeldstraße in Peine-Vöhrum. Ein 79 Jahre alter Peiner wollte mit seinem Pkw von der Herrenfeldstraße nach links in die Schwicheldter Straße einbiegen und übersah hierbei einen von rechts kommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die ebenfalls aus Peine stammende 53-Jährige Fahrerin des anderen Pkw leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

Nach Hinweis auf eine Ruhestörung Corona-Verstoß festgestellt

Am Samstagabend, 01.05.21, gegen 23 Uhr, wird von Anwohnern aus der Peiner Südstadt zunächst eine Ruhestörung gemeldet. Eingesetzte Polizeibeamte treffen wenig später in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf insgesamt 21 Personen, davon 11 Erwachsene und 10 Kinder, die nahezu alle nicht diesem Haushalt angehörten und Gäste einer Geburtstagsfeier waren.

Bei Eintreffen der Polizei konnten einige Besucher in Kleiderschränken und hinter, unter und in den Betten versteckt vorgefunden werden, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Personen die bestehenden Regelungen kannten und bewusst gegen die Rechtsverordnung verstoßen hatten. Die Einleitung von diversen Anzeigen und Platzverweise waren die Folge.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell