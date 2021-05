POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 01.05.2021 - 02.05.2021, 09.00 Uhr

Polizei Salzgitter

Gänsemutter mit 7 Gössel auf Wanderschaft Zeit: Samstag, 01.05.2021, 11.40 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Petershagener Straße Hergang: Im Bereich der Bahngleise am Bahnhof in SZ-Bad wurde eine Gans mit 7 Gösseln gemeldet. Die Gans hatte sich augenscheinlich verlaufen und wurde durch die eingesetzten Beamten ca. 2 Kilometer bis zum nächstgelegenen Teich "Am Salgenteich" begleitet.

Auflösung einer Feier/Corona-Verstöße

Zeit: 01.05.2021, 22.02 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Elbestraße 6 Hergang: Aufgrund eines Hinweises wurden in einer Wohnung insgesamt 5 Personen aus verschiedenen Haushalten angetroffen, die dort gemeinsam Alkohol tranken. Ein 20-Jähriger räumte dabei ein, auch Drogen konsumiert zu haben. Zudem wurde bei ihm ein nicht zugelassener sog. Elektroschocker vorgefunden und sichergestellt. Die 5 Personen erhalten jeweils eine OWi-Anzeige wegen des Verstoßes gegen Corona-Vorschriften. Gegen den 20-Jährigen wurden zudem zwei Strafanzeigen (BTM-Verstoß/Verstoß gegen das Waffengesetz) eingeleitet. Die Feier wurde aufgelöst.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zeit: 01.05.2021, 23.10 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Siegfriedstraße Hergang: Während einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige Fahrer eines Pkw nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Auflösen einer Feier/Corona-Verstöße mit Widerstand Zeit: 02.05.2021, 02.25 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Hildegardstraße 6 Hergang: In einer Wohnung wurden 4 Personen aus 3 verschiedenen Haushalten angetroffen. Bei der Auflösung zeigte sich eine 37-Jährige alkoholisierte Frau äußerst aggressiv. Sie trat und schlug mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten. Die renitente Frau musste schließlich überwältigt und fixiert werden. Sie wurde in Gewahrsam genommen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die anderen nicht zu dem Haushalt gehörenden Personen erhielten einen Platzverweis und verließen die Wohnung. Gegen alle 4 Personen wurde ein OWi-Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften eingeleitet.

