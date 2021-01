Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130121-0019: Randalierer landete in Zelle

Waldbröl (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Waldbröl landete am Dienstagabend (12. Januar) in einer Polizeizelle. Zuvor, gegen 20:30 Uhr, hatte er auf der Turner Straße randaliert. Unter anderem war eine Autofahrerin zum Anhalten gezwungen worden, weil der 53-Jährige auf die Straße sprang und dabei wild gestikulierte. Auf die hinzugerufenen Polizisten wirkte der Waldbröler deutlich alkoholisiert und desorientiert. Sie nahmen ihn mit zur Polizeiwache, wo er in einer Zelle Gelegenheit hatte, seinen Rausch auszuschlafen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell