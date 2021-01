Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110221-0016: Streckensperrung nach Unfall am Bahnübergang

EngelskirchenEngelskirchen (ots)

Über eine Stunde war die Bahnstrecke im Bereich Ründeroth am Montagmorgen (11. Januar) gesperrt. Der Grund war ein Verkehrsunfall im Bereich des Bahnübergangs an der Hauptstraße / Oststraße.

Eine 55-jährige Engelskirchenerin kam um 06:20 Uhr mit ihrem blauen Ford aus einer Seitenstraße und wollte nach links auf die Hauptstraße in Richtung Engelskirchen abbiegen. Sie schaute nach rechts und fuhr über einen abgesenkten Bordstein in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden 51-jährigen Gummersbacher, der mit seinem grünen Renault auf der Hauptstraße aus Engelskirchen kommend in Richtung Gummersbach fuhr. Kurz nachdem er den Bahnübergang passiert hatte, bog die 55-Jährige auf die Hauptstraße ein. Der Gummersbacher konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beide Fahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die ambulant vor Ort behandelt wurden.

An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Bahnstrecke sowie die Hauptstraße waren für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr konnte gegen 07:40 Uhr wieder freigegeben werden.

