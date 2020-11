Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

NußlochNußloch (ots)

Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr kam in Nußloch eine 81-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache beim Linksabbiegen von der Massengasse in die Hauptstraße in den Gegenverkehr, kollidierte mit einem Kia und entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit. Der 64-jährige Kia-Fahrer konnte die Unfallverursacherin kurze Zeit später ausfindig machen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

