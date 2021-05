Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede Sa., 01.05.21 - So., 02.05.21, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße, Sa., 01.05.21, 15:10 Uhr

Am 01.05. gegen 15:10 Uhr wird durch eine Funkstreifenbesatzung ein 34-jähriger Pkw-Führer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass es sich bei der vom ihm vorgezeigten Fahrerlaubnis um eine Fälschung handelt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter-Lebenstedt, Schloßkirche, Sa., 01.05.21, 10:50 Uhr

Am 01.05. gegen 10:50 Uhr wird durch eine Funkstreifenbesatzung ein 37-jähriger Pkw-Führer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Aufgefundenes Bargeld im Geldautomaten der Deutschen Bank Salzgitter-Lebenstedt, Chemnitzer Straße 17, Sa., 01.05.21, 14:15 Uhr

Am 01.05.21 gibt ein ehrlicher Finder insgesamt 420EUR Bargeld in polizeiliche Verwahrung, welche er am Tag zuvor im Ausgabefach eines Geldautomaten der Deutschen Bank in der Chemnitzer Straße aufgefunden hat.

