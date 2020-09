Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bikes und Werkzeuge im Laderaum - Fahndungen der Bundespolizei erfolgreich

Breitenau (ots)

Die Polizeibeamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel hatten bei ihren Fahndungskontrollen in den vergangenen sechs Tagen zwei Transporter in Ausreiserichtung, von Dresden nach Prag, mit Diebesgut gestellt und die Fahrer festgenommen.

In den späten Abendstunden des 18. September 2020 beabsichtigten sie einen Ford Transit und zwei andere Fahrzeuge kurz vor der Staatsgrenze nach Tschechien auf der A17 zu kontrollieren. Der Fahrzeugkonvoi missachtete das Sondersignal und erschwerte erheblich die polizeilichen Maßnahmen in der Folge.

Zwei Begleitfahrzeuge des Fahrzeugkonvois blockierten zunächst beide Fahrspuren. Mit Sondersignal wurde den beteiligten zwei Fahrern deutlich angezeigt, die Fahrbahn freizumachen. Kurz vor dem Harthetunnel der A17 konnte der Kontakt zum blauen Transporter, mit bulgarischer Zulassung, wiederhergestellt werden.

Die zwei Insassen des Transporters waren rumänische Staatsangehörige im Alter von 26 und 29 Jahren. Die Überprüfungen der Männer ergab, dass sie wegen Eigentumskriminalität, Wertzeichenfälschungen und anderer Delikte bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten waren.

Am Bundespolizeirevier Breitenau fand die Durchsuchung des Transporters statt. Beim Entladen der Ladefläche stellten die Beamten insgesamt 21, zum Teil hochwertige Fahrräder unterschiedlicher Hersteller, einen Hubwagen und elektronische Waren fest. Fünf Zweiräder waren nach Diebstahlshandlungen im September 2020 in Berlin zur Fahndung ausgeschrieben. Die beiden Beschuldigten konnten keine Eigentumsnachweise für die vielen Räder vorweisen.

Alle Räder stellte die Bundespolizei sicher. Zu den zwei Begleitfahrzeugen sind durch den Ermittlungsdienst erste Ermittlungen bereits angelaufen.

Am gestrigen Tag kontrollierten die Beamten einen Serben im Alter von 55 Jahren. Er war Fahrer eines Transporters, mit deutscher Zulassung. Die Ladefläche des Fahrzeuges war bis unter das Dach mit unterschiedlichsten Sachen beladen. Um in das Innere zu gelangen, erfolgte die systematische Begutachtung der Fracht und sie wurden fündig. In der Folge konnten mehrere Maschinen, Werkzeuge und sonstige technische Geräte aufgefunden werden.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten die Fahnder Werkzeugkisten zu einem rechtmäßigen Inhaber aus dem Bundesland Brandenburg zuordnen. Die aufgefundenen Arbeitsmittel hatten Unbekannte aus seinem Transporter vor neun Tagen entwendet. Die Überprüfung des Transporters mit dem Diebesgut ergab ferner, dass es keinen Versicherungsschutz aufwies.

Die polizeilichen Ermittlungen führt die Polizei des Freistaates Sachsen.

