Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 02. Mai 2021

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Einbruch in Kleingartenverein

Wolfenbüttel, Frankfurter Straße, 24.04.-30.04.2021, 12:00-20:00 Uhr

Im Zeitraum von Samstag bis Freitag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zur einer Gartenparzelle in einem Kleingartenverein in der Frankfurter Straße. Dort wurde die Eingangstür zu einer Gartenlaube auf unbekannte Weise geöffnet und vermutlich Mobiliar entwendet. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Jugendliche randalieren an einer Baustelle - Leuchten beschädigt Wolfenbüttel, Geitelplatz, 01.05.2021, 20:49 Uhr

Am Samstagabend wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass mehrere Jugendliche im Bereich des Geitelplatzes randalieren würden. Bei Eintreffen am Tatort konnten zwei beschädigte Baustellenleuchten festgestellt werden. Personen konnten weder an der Baustelle noch im Nahbereich angetroffen werden. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Verkehrslage:

Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fahrrad - Eine Person schwer verletzt Kreisstraße 147 zwischen Destedt und Schandelah, 01.05.2021, 13:19 Uhr Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad kam es am Samstagmittag auf der Kreisstraße 147 zwischen Destedt und Schandelah. Ein 69-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigte im dortigen Einmündungsbereich nach links in einen Feldweg abzubiegen. Ein in gleicher Richtung fahrender 64-jähriger Motorradfahrer wollte den Fahrradfahrer in diesem Moment überholen. Bei diesem Überholvorgang kam es zu einer seitlichen Berührung, in deren Folge der Fahrradfahrer zu Boden stürzte. Dieser erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Motorradfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell