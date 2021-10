Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 09. Oktober 2021, 17.00 Uhr, und Sonntag, 10. Oktober 2021, 03.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Wallfahrtsweg das hintere amtliche Kennzeichen CLP-N 908 vom PKW einer 52-Jährigen aus Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, kam es um 20.25 Uhr auf der Hagenstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 53-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit ihrem Fahrrad den Fahrradweg an der Straße Pingel-Anton-Platz. Als sie am dortigen Kreisverkehr die "Hagenstraße" überqueren wollte, nahm ihr ein wartepflichtiger weißer Pkw SEAT Ibiza die Vorfahrt. Es kam nicht zum Zusammenstoß. Die 53-Jährige stürzte jedoch von ihrem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Garrel - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, 09. Oktober 2021, zwischen 17.00 Uhr und 18.10 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in der Roslaes Höhe in das Wohnhaus einer 57-Jährigen aus Garrel und entwendeten Geld und Goldschmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter (04474) 939420 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 09. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 10. Oktober 2021, 15.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Straße Zum Ützenkeller die Scheibe der hinteren Ein-/Ausstiegstür eines Linienbusses einer Firma aus Essen (Oldenburg). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000,00 Euro.

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Löninger Oktobermarktes in der Kurt-Schmücker-Straße und beschädigten mutwillig zwei Fahrzeuge eines Kinderkarussells. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 5000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 45-Jähriger aus Lindern einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-Jährige deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem 45-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell