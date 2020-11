Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Wohnungseinbruch in Forchheim

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen dem 23.11.2020 und dem 28.11.2020 in eine Wohnung in der Karlsruher Straße in Rheinstetten-Forchheim ein. Die Tatverdächtigen stiegen über ein am Gebäude befindliches Gerüst auf einen Balkon und brachen im Anschluss die Balkontür mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf. Entwendet wurden unter anderem zwei Mobiltelefone, Bargeld und Herrenarmbanduhren. Nach aktuellem Stand der Ermittlung ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen über die Wohnungseingangstür flüchteten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

