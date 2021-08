Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter Zeuge beobachtet Unfallflucht

Konstanz (ots)

Die Polizei Konstanz sucht einen Unfallflüchtigen, der in der Kreuzlinger Straße, Einmündung Hüetlinstraße, einen schwarzen VW Polo beschädigt hat und zudem einen Zeugen, der dies offensichtlich beobachtete. Passiert ist der Unfall am Montag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr. Der Zeuge hinterließ noch einen Zettel an der Scheibe des Autos mit dem Hinweis auf ein gelbes Auto, das den Unfall verursacht hat. Auch weitere Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter Telefon 07531 9950 entgegen.

