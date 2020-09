Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Feuerwehreinsatz nach Trinkgelage

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch und Donnerstag Zutritt zu einem Gelände in Giengen, brachen eine Hütte auf und machten Feuer.

Ulm (ots)

Am Donnerstagmittag sah ein Zeuge Rauch aus einem Wald im Bereich Am Bühlfeld. Dort glimmte ein Feuer in einer Feuerstelle. Personen waren keine da. Die Feuerwehr löschte die glimmenden Papierreste. Die Polizei fand leere Schnapsflaschen und Zigarettenschachteln. Der Zaun war niedergetreten und und eine Hütte wurde versucht aufzubrechen. Offensichtlich hatten ungebetene Gäste eine Party gefeiert. Laut Angaben des Besitzers sei dies in der Vergangenheit schon mehrmals vorgekommen. Die Polizei aus Giengen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07322/96530.

+++1650080

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell