Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pedelec geklaut

Nach Hinweis von Zeugen nahm die Polizei zwei Männer am Donnerstag in Ulm fest.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten kurz nach 12 Uhr zwei Männer die ein E-Bike am Donauufer entlang trugen. Das Ebike war mit einem Schloss am Hinterrad gesichert und konnte nicht geschoben werden. In der Vestgasse entdeckten die Polizisten die beiden 40 und 41 Jahre alten Männer zusammen mit dem Rad. Sie wurden vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

