Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Korrektur zur Pressemitteilung bzgl. Kontrollen von Tier- und Lebensmitteltransporten im Landkreis Leer vom 27.11.2019

PI Leer/Emden (ots)

Die durchgeführten Kontrollen bzgl. der Tier- und Lebensmitteltransporte fanden im Landkreis Leer richtigerweise am vergangenen Montag (25.11.19) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr statt. In einer vorherigen Meldung wurde fälschlicherweise der heutige Mittwoch (27.11.19) als Kontrolltag angegeben.

