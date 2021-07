Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Automatendiebstahl

Bad Driburg (ots)

Am 24.07.2021, gegen 04:43 Uhr, versuchten mehrere Jugendliche in Bad Driburg-Neuenheerse an der Paderborner Straße einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Sie wurden von einem Zeugen gestört und flüchteten unerkannt vom Tatort. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter, Tel. 05271-9620, zu melden./TT

