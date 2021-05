Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lahn - 25-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Lahn (ots)

Am Sonntag kam es auf der Hüvener Straße in Lahn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und eine weitere Person schwer verletzt wurden. Der 25-jährige Fahrer eines Mercedes sowie seine 22-jährige Beifahrerin waren gegen 13.15 Uhr in Richtung Hüven unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

