Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Fünf Personen bei Unfall verletzt

Emsbüren (ots)

Am Sonntag kam es auf der A30 bei Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Ein 54-Jähriger war in seinem Mercedes gegen 10.40 Uhr auf der Autobahn in Richtung Niederlande unterwegs. Dabei verlor er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrerin eines Bullis konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Der Bulli kam anschließend auf der Seite zum Liegen. Alle fünf Insassen des Bullis wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

