Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hameln (ots)

Am 25.01.2021, in der Zeit von 18:45 bis 19:00 Uhr, ereignete sich in der Basbergstraße in Hameln eine Verkehrsunfallflucht.

Eine 20-jährige Frau hatte dort am Montagnachmittag ihren schwarzen Audi in Fahrtrichtung Süntelstraße am Fahrbahnrand geparkt.

In der Zeit zwischen 18:45 bis 19:00 Uhr hatte dann ein 58-jähriger Zeuge einen lauten Knall gehört, jedoch die Unfallstelle nicht einsehen können.

An der Unfallstelle konnten mehrere, augenscheinlich fremde Fahrzeugteile aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um Überreste einer grau-silberfarbenen Kunststoffradkappe sowie die schwarze Spiegelabdeckung eines rechten Außenspiegels der Marke VW. Der Audi wies Schäden auf der linken Fahrzeugseite auf.

Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Die Schadenshöhe wurde auf 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hameln bittet darum, dass sich auch Zeugen melden, die in ihrer Nachbarschaft einen schwarzen VW mit Spiegelschaden (fehlendes Gehäuse) sowie fehlender/stark beschädigter Felgenabdeckkappe aus Kunststoff einer der rechtsseitigen Felgen festgestellt/beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell