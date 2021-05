Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Sonntag kam es auf der B213 in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW war gegen 13.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Lingen unterwegs. Dabei hatte er sich zunächst auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Hasestraße eingeordnet, wechselte anschließend jedoch wieder zurück auf die Fahrbahn in Richtung Lingen. Ein dort fahrender Motorradfahrer musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall, wodurch ein Sachschaden am Motorrad entstand. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell