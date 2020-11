Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-HarbeckWegberg-Harbeck (ots)

Unbekannte drangen durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in ein Haus an der Straße Bahnkuhle ein und durchwühlten mehrere Schubladen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen diversen Schmuck sowie Bargeld. Die Tat wurde am 12. November, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr, begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell