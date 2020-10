Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden, jedoch hohem Promillewert

Herschberg (ots)

Am frühen Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in Herschberg. Der 65-jähriger Verursacher touchierte beim Abbiegen ein verkehrsbedingt stehendes Fahrzeug. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 600 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten Beamte der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben feststellen, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Führerschein des Verursachers wurde einbehalten und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. /piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefonnummer 06333/9270

piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell