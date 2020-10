Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 16.10.2020 kurz nach 17:00 Uhr wurde gemeldet, dass ein Pick-Up in der Blocksbergstraße in Pirmasens Fliesen von der Ladefläche verloren hat, der Fahrer hat dies offenbar nicht bemerkt. Durch die Streife wurden die Fliesen von der Fahrbahn beseitigt, anschließend wurde die Halteranschrift aufgesucht. Der 62-jährige Mann aus Pirmasens, der Fahrzeugführer zur Tatzeit war, stand unter Alkoholeinfluss, ein Alkoholtest ergab knapp unter 1 Promille. Gegen den Mann wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gemäß § 24 a StVG gefertigt, was beim ersten Verstoß ein Fahrverbot von einem Monat, eine Geldbuße von 500,- Euro und 2 Punkte beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg nach sich zieht. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell