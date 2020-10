Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 16.10.2020, um 08:46 Uhr versuchte eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis mit ihrem Pkw auf einem der Parkplätze in Schrägaufstellung im Bereich der TVP-Halle in der Turnstraße in Pirmasens vorwärts einzuparken. Hierbei beschädigte sie das rechts daneben geparkte Fahrzeug. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle. Da Zeugen den Verkehrsunfall beobachten konnten, wurde die Verursacherin ermittelt. Bei dem Unfall kam es zu einem geschätzten Sachschaden von ca. 750,- Euro. |pips

