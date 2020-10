Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 16.10.2020 im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 16:00 Uhr parkte eine 58-jährige Frau aus Pirmasens ihren Peugeot 208 auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens im Bereich der Ausfahrt. Als sie zu ihrem Fahrzeug kam, konnte sie einen Schaden an ihrer Stoßstange hinten rechts feststellen. Offenbar ist ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Rangieren an ihrem Pkw hängengeblieben und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter Tel. 06331-5200 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

