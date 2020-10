Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Freitag, den 16.10.2020 im Zeitraum von 08:15-10:45 Uhr die Blocksbergstraße vom Industriegebiet kommend in Fahrtrichtung Messplatz, als er in Höhe Hausnummer 131 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Meriva im Bereich des hinteren linken Seitenteils streifte. An-schließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter Tel. 06331-5200 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

