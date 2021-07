Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrrad am Bahnhof entwendet

33014 Bad Driburg (ots)

Am Dienstag, 20.07.2021, ist am Fahrradunterstand des Bahnhofs in Bad Driburg ein schwarz/ grünes Mountainbike der Marke Univega, Typ Renegade, entwendet worden. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad dort gegen 13:30 Uhr abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als er gegen 19:15 Uhr zurückkehrte, war sein MTB entwendet worden. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei, Tel. 05271-9620, zu melden./he

