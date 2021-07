Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 4 Fahrzeuge auf B 64 zusammengestoßen, 2 Personen verletzt Höxter, B 64

Brenkhäuser Straße, Montag, 19.07.2021, 16.42 Uhr

Höxter (ots)

Am Montagnachmittag wurden 2 Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B 64 in Höxter leicht verletzt. Der 56 jährige Fahrer eines BMW aus Holzminden befuhr die B 64 von Holzminden kommend ein Richtung Godelheim. In Höhe der Kreuzung mit der Brenkhäuser Straße wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, übersah dabei einen Sattelzug aus Belarus der ebenfalls in Richtung Godelheim fuhr. Der BMW stieß gegen die rechte Front des LKW, wurde herumgeschleudert und geriet hierdurch auf die Fahrspur für Linksabbieger die von Godelheim in Richtung Brenkhausen abbiegen wollen. Auf dem Linksabbieger Fahrstreifen stieß der BMW gegen ein wartendes Motorrad und einen weiteren PKW. Der 60 jährige Motorradfahrer aus Beverungen wurde durch den Unfall leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach kurzer Behandlung verlassen. Der Fahrer des BMW wurde ebenfalls leicht verletzt. Der 51 jährige LKW Fahrer aus Belarus sowie die 34 jährige Fahrerin eines Citroen aus Bevern blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 12.000 EUR. Die B 64 wurde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Godelheim für ca. 2 Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Me.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell