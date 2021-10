Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 10.10.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland-Sedelsberg: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstagabend, ca. 22.00 h, wurde ein 19-jähriger Barßeler durch Beamte der Polizei Friesoythe im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Hauptstraße in Sedelsberg überprüft. Beim 19-jährigen PKW-Fahrer wurde nach einem positiven Drogenschnelltest eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den Fahrzeugführer wurde hinsichtlich der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss sowie bezüglich des Besitzes von Betäubungsmitteln entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe-Gehlenberg: Verkehrsunfallflucht Am Samstagabend, in der Zeit von ca. 20.00 h bis 21.15 h, wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellter PKW VW Golf vermutlich beim Rangieren durch ein zurzeit unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell