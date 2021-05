Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der B240 zwischen Eime und Marienhagen

Hildesheim (ots)

(mal) - Am 28.05.2021, gegen 17:25 Uhr, kommt es auf der B240 zwischen den Ortschaften Eime und Marienhagen in Höhe der Einmündung Deilmissen zu einem Verkehrsunfall. Der Führer des PKW der Firma UPS befährt die B240 aus Richtung Marienhagen und hält verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur in Richtung Deilmissen. Der unfallverursachende Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW, vermutlich ein weißer Kastenwagen, die B240 aus Richtung Eime in Richtung Marienhagen. Hierbei touchiert er den PKW der Firma UPS an dem linken Außenspiegel, sodass dieser beschädigt wird.

Die Polizei in Elze bittet unter der Telefonnummer 05068/93030 um sachdienliche Hinweise auf den verursachenden Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell