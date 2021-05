POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen in Limmer

Polizeiinspektion Hildesheim

Alfeld (bue). Am 28.05.2021, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 12.15 Uhr, führten Beamte des Polizeikommissariats Alfeld Geschwindigkeitsmessungen in der Straße Am Krummen Stück in 31061 Alfeld/OT Limmer durch. Dabei konnten in dem o.g. Kontrollzeitraum 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Der "Tagesschnellste" in der dortigen 30er-Zone war mit vorwerfbaren 19 km/h zu viel unterwegs.

