Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an Arztpraxis

In der Zeit zwischen Samstag, den 9. Oktober 2021, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 11.Oktober 2021, um 11.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen zwei Fensterscheiben einer Arztpraxis an der Hauptstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.:04499-922200 entgegen.

Barßel- versuchter Einbruch in Geräteschuppen

Am Sonntag, den 10. Oktober 2021, gegen 02.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Geräteschuppen an der Deichstraße einzudringen. Als sie dadurch die Alarmanlage des Gebäudes auslösten, flüchteten sie vom Tatort. Am Schuppen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.:04499-922200 entgegen.

Barßel - Diebstahl von Warnschranken

Zwischen Freitag, den 8.Oktober 2021, gegen 13.15 Uhr und Montag, den 11. Oktober 2021, um 07.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen 10 Warnschranken von einer Baustelle an der Langen Straße entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.:04499-922200 entgegen.

Bösel - Einbruch in Container

Zwischen Sonntag, den 10. Oktober 2021, gegen 18.00 Uhr und Montag, den 11. Oktober 2021, um 06.00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Container an der Overlaher Straße ein und entwendeten diverse Schlüssel. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: 04494-922620 entgegen.

Saterland/Elisabethfehn - versuchter Diebstahl auf Sandgrubengelände

Zwischen Samstag, den 2. Oktober 2021, gegen 11.00 Uhr und Montag, den 11.Oktober 2021, um 06.45 Uhr nahmen bislang unbekannte Personen einen Bagger der Sandkuhle an der Elisabethfehner Straße in Gebrauch und versuchten damit einen auf dem Gelände befindlichen Container aufzubrechen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Saterland/Scharrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 11. Oktober 2021, gegen 18.10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Bremer mit seinem Transporter die Bundesstraße 72. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da gegen den Bremer noch Haftbefehle vorlagen, wurde dieser festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 9. Oktober 2021, zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Spielhalle an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten PKW, Renault, Twingo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell