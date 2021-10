Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Zwischen Dienstag, den 5. Oktober 2021, gegen 16.00 Uhr und Freitag, den 8. Oktober 2021, um 18.00 Uhr kam es in der Deichstraße zu einem Diebstahl zweier PKW-Kennzeichen. Durch bislang unbekannte Personen wurden die Kennzeichen "CLP- SW 324" eines Nissan X-Trail entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.:04499-922200 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Diebstahl von PKW-Kennzeichen

Zwischen Montag, den 27. September 2021 und Montag, den 11. Oktober 2021 wurden durch bislang unbekannte Personen die PKW-Kennzeichen "CLP-OC 614" entwendet. Der PKW war zur Tatzeit im Horstweg geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Barßeln - Einbruch in Baucontainer

Zwischen Montag, den 11. Oktober 2021, gegen 16.30 Uhr und Dienstag, den 12. Oktober 2021, um 07.30 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Container am Spechtweg ein und entwendeten die Arbeitsjacken der Mitarbeiter mit der Aufschrift "Heykes Bauunternehmen". Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 12. Oktober 2021, zwischen 00.00 Uhr und 10.14 Uhr befuhr ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in, vermutlich mit einem Trecker, die Wittensander Straße in Richtung Strücklingen. Beim Auffahren auf die B72 in Richtung Cloppenburg überfuhr er ein dortiges Verkehrsschild und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 12.Oktober 2021, gegen 16.35 Uhr fuhr eine 15-jährige Friesoytherin mit ihrem Pedelec vom Tankstellengelände an der Altenoyther Straße und übersah dabei einen 72-jährigen Friesoyther, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr und stieß mit diesem zusammen. Durch den Unfall erlitten beide Beteiligte leichte Verletzungen. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell