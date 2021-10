Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 13.Oktober 2021, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 19-Jährige aus Ostrhauderfehn mit ihrem PKW den Langholter Weg und wollte nach links in die Idafehnstraße abbiegen. Eine 19-jährige Saterländerin, die sich mit ihrem PKW dahinter befand, bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Die Frau aus Ostrhauderfehn erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Bösel - Verkehrsunfall/Fahren ohne Führerschein

Am Mittwoch, den 13.Oktober 2021, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Hülsberger Straße. Als er nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte, übersah er eine bevorrechtigte, 49-jährige Saterländerin, die mit ihrem PKW die Hauptstraße in Richtung Bösel befuhr. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Böseler keinen gültigen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,00 Euro.

