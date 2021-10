Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Samstag, 09. Oktober 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, 10. Oktober 2021, 10.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in Hörsten auf das Grundstück einer landwirtschaftlichen Hofstelle eines 63-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden und entwendeten aus der dortigen Werkstatt diverse elektrische Arbeitsgeräte bzw. Werkzeuge des Herstellers BOSCH, u.a. einen blauen Bohrhammer, zwei blaue Bohrschrauber, zwei blaue Winkelschneider sowie ein blaues Ladegerät. Das Diebesgut wurde mit einem ebenfalls in der Werkstatt befindlichen blauen Damenfahrrad des Herstellers KALKHOFF abtransportiert. Das Fahrrad hat schwarze Schutzbleche, einen schwarzen Sattel sowie schwarze Griffe und Felgen. Es verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Vechta - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Samstag, 09. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 10. Oktober 2021, 07.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in der Schwichtelerstraße in den Vorraum eines dortigen Schweinemaststalles eines 56-Jährigen aus Vechta und entwendeten einen PARKSIDE Akku-Schrauber mit Ladegerät sowie ein PARKSIDE Schweißgerät. Weiterhin wurde der Auspuff des PKW des 56-Jährigen mit Bauschaum verstopft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelecs

Am Dienstag, 12. Oktober 2021, wurde zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr aus einer Mobiltätsstation in der Straße An der Gräfte das schwarze PROPHETE E-Bike einer 50-Jährigen aus Vechta entwendet. Das Fahrrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, wurde gegen 13.20 Uhr auf der Falkenrotter Straße eine 21-Jährige aus Vechta festgestellt, deren E-Skateboard nicht versichert war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, kam es um 13.45 Uhr auf der Landesstraße L843 zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-jähriger LKW-Fahrer aus Nordhausen befuhr die Bundesstraße B69 und wollte über die Abfahrt Bakum auf die Falkenrotter Straße in Richtung Vechtaer Straße auffahren. An der Einmündung Ausfahrt B69/Falkenrotter Straße übersah er einen aus Vechta kommenden vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam auf der Falkenrotter Straße zum Zusammenstoß mit Sachschaden. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, kam es gegen 12.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Klingenhagen zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin touchierte an der genannten Örtlichkeit mit der Beifahrertür eines grauen PKW Peugeot die Fahrertür des schwarzen PKW Kia eines 33-Jährigen aus Visbek. Hierdurch entstand Sachschaden. Die Schadensverursacherin entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne ihrer Feststellungspflicht nachzukommen. Sie konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:

- älter als 50 Jahre alt,

- ca. 180 cm groß, - deutsch-europäisches Aussehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung in mehreren Fällen

Am Donnerstag, 07. Oktober 2021, um 06.05 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Schützenweg die Dachziegel sowie die Jalousien des Mehrparteienhauses. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 1000,00 Euro.

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 07.10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Burgallee die Scheiben des dortigen Kloster-Backhauses. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 1000,00 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, wurde um 21.25 Uhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Steinfeld kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da der Proband einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 40-Jährige verhielt sich während der gesamten polizeilichem Maßnahmen äußerst unkooperativ, indem er die eingesetzten Beamten fortwährend beleidigte und bedrohte.

Lohne - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 10.20 Uhr, wurde Am Tennisplatz ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle händigte er den Beamten einen gefälschten Führerschein aus. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, kam es um 13.30 Uhr auf der Falkenbergstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 46-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem PKW die Falkenbergstraße in Richtung Meyerhofstraße. Dabei übersah sie eine von rechts kommende, bevorrechtigte 41-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Fahrradweg die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 41-Jährige leicht verletzt wurde. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

