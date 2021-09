Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher stehlen Notebooks

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Notebooks und Zubehör haben sich Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Pirmasenser Straße unter den Nagel gerissen. Die Unbekannten waren zwischen 20.30 und 6.50 Uhr in Firmenräume eingedrungen, hatten Büros durchwühlt und sich insbesondere für die technischen Geräte interessiert. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht in der Pirmasenser Straße und drumherum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

