POL-MA: Mauer: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Unfallaufnahme abgeschlossen; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Mauer (ots)

Nach erfolgter Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst ist die Fahrbahn für beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben. Durch den Aufprall auf den vorausfahrenden Suzuki-Vitara zog sich der 42-jährige Fahrer eines Yamaha-Leichtkraftrades schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174-4222 oder 4220 in Verbindung zu setzen.

