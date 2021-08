Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autoaufbruch; hochwertige Baumaschinen entwendet; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen weißen Citroen Jumper auf, der in der Nahestraße in der Neckarstadt-Ost abgestellt war.

Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Marken-Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Winkelschleifer und ein Meißelset in einem Gesamtwert von rund 3.000.- Euro entwendet.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell